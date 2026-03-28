Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El sorteo 2.636 del Baloto y su modalidad Revancha se realizó el sábado 28 de marzo de 2026 en Colombia. El sorteo dejó ganadores en diferentes categorías y acumulados que continúan creciendo para el próximo sorteo.

A continuación, se detallan los números ganadores, así como el desglose de premios y estadísticas oficiales reportadas tras la jornada.



Resultados del Baloto del 28 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo de Baloto este sábado 28 de marzo de 2026 fueron: en minutos.



Resultados de la Revancha del 28 de marzo de 2026

Los números ganadores de Revancha este sábado 28 de marzo de 2026, por su parte, fueron: en minutos.



Próximo sorteo

Tras estos resultados, el próximo sorteo de Baloto y Revancha se realizará el lunes, 30 de marzo de 2026, con acumulados de (en minutos) en Baloto y (en minutos) en Revancha, manteniendo el interés de los jugadores en todo el país.