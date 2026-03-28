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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

Consulte los resultados oficiales del Baloto y Revancha del sábado 28 de marzo de 2026, con cifras de ganadores, premios y acumulados actualizados.

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