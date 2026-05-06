Baloto y Revancha, resultado último sortreo hoy miércoles 6 de mayo de 2025

El sorteo 2.653 de Baloto y Revancha, realizado este miércoles, 6 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el sábado, 9 de mayo.



Resultados Baloto: números ganadores del 6 de mayo de 2026

Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: 13 - 25 - 05 - 15 - 03, con la superbalota 09.

Resultados Revancha: números ganadores del 6 de mayo de 2026

En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: 09 - 25 - 24 - 42 - 29, con la superbalota 02.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo se realizará el sábado, 9 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.