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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado último sortreo hoy miércoles 6 de mayo de 2025

Baloto y Revancha, resultado último sortreo hoy miércoles 6 de mayo de 2025

Conozca los números ganadores del Baloto y la Revancha del miércoles 6 de mayo de 2026, así como los premios entregados y los nuevos acumulados para el próximo sorteo.

Resultados de Baloto y Revancha
Resultados de Baloto y Revancha
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

El sorteo 2.653 de Baloto y Revancha, realizado este miércoles, 6 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el sábado, 9 de mayo.

Resultados Baloto: números ganadores del 6 de mayo de 2026

  • Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: 13 - 25 - 05 - 15 - 03, con la superbalota 09.

Resultados Revancha: números ganadores del 6 de mayo de 2026

  • En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: 09 - 25 - 24 - 42 - 29, con la superbalota 02.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo se realizará el sábado, 9 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.

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