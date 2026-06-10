Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy miércoles 10 de junio de 2026

Actualizado: 10 de jun, 2026
El sorteo 2.669 de Baloto y Revancha, realizado este miércoles, 10 de junio de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo.
Resultados Baloto y Revancha: números ganadores del 10 de junio de 2026
Baloto
Números Ganadores
Las balotas ganadoras para este sorteo fueron:
- Balotas principales:
- Súper Balota (SB):
Revancha
Números Ganadores
Las balotas ganadoras para esta modalidad fueron:
- Balotas principales:
- Súper Balota (SB):
Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.
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El próximo sorteo los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.