Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy miércoles 10 de junio de 2026

El sorteo 2.669 de Baloto y Revancha, realizado este miércoles, 10 de junio de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo.

Resultados Baloto y Revancha: números ganadores del 10 de junio de 2026

Baloto

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para este sorteo fueron:



Balotas principales:

Súper Balota (SB):

Revancha

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para esta modalidad fueron:



Balotas principales:

Súper Balota (SB):

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

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El próximo sorteo los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.