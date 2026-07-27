Caribeña Día: resultado del último sorteo de hoy, lunes 27 de julio de 2026

Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y cada sorteo reúne a miles de apostadores que buscan acertar el número ganador. Su popularidad lo convierte en una de las modalidades de apuesta más seguidas en el país.

Número ganador de Caribeña Día

El resultado del chance Caribeña Día de este lunes 27 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique su tiquete con el vendedor o en un punto autorizado para confirmar si obtuvo un premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una opción que permite incrementar las ganancias al acertar esta cifra junto con las demás del resultado oficial.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número apostado debe coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo. A continuación, puede seguir la transmisión en vivo.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Una vez finaliza el sorteo, el resultado oficial queda disponible para consulta.

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¿Cómo se juega el chance?

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

Caribeña Día permite realizar apuestas con diferentes valores:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido, aunque siempre será necesario presentar algunos documentos básicos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentación adicional según el valor del premio:

