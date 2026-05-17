Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 17 de mayo de 2026

Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Cada día, miles de apostadores siguen el sorteo con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y llevarse uno de los premios disponibles.



Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 17 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, Caribeña Día incorporó la modalidad de “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las posibilidades de obtener premios al acertar otras combinaciones del sorteo.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 4:00 p. m. Los domingos y festivos este chance no tiene sorteo.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 y ofrece diferentes modalidades para ganar, dependiendo de la cantidad de números acertados y el orden en el que coincidan con el resultado oficial del sorteo.



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Cómo se juega el chance

Los jugadores pueden participar en distintas modalidades de apuesta:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Este chance ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada jugador:

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios para todos los casos.

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Documentos fundamentales:

Tiquete original diligenciado correctamente y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio: