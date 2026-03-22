Caribeña Día: resultado del último sorteo hoy domingo 22 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia y cuenta con una amplia participación en distintas regiones del país. Su frecuencia diaria y facilidad de apuesta hacen que miles de personas sigan sus resultados cada semana.
El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 22 de marzo de 2026 es el xxxx de la serie xxx.
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde el año 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, lo que puede aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.
Este juego de azar permite apostar desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número seleccionado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Por eso, cada resultado genera expectativa entre los jugadores que esperan acertar las cifras ganadoras.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados suelen estar disponibles poco después del horario oficial en los canales autorizados.
Cómo se juega el chance
Publicidad
Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Cuánto cuesta apostar
El juego permite diferentes valores de apuesta:
El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero hay requisitos básicos que se deben cumplir en todos los casos.
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):