Caribeña Día: resultado del último sorteo hoy domingo 22 de marzo de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia y cuenta con una amplia participación en distintas regiones del país. Su frecuencia diaria y facilidad de apuesta hacen que miles de personas sigan sus resultados cada semana.



Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 22 de marzo de 2026 es el xxxx de la serie xxx.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, lo que puede aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.

Este juego de azar permite apostar desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número seleccionado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Por eso, cada resultado genera expectativa entre los jugadores que esperan acertar las cifras ganadoras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados suelen estar disponibles poco después del horario oficial en los canales autorizados.

Cómo se juega el chance

Publicidad

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El juego permite diferentes valores de apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero hay requisitos básicos que se deben cumplir en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

