Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 29 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y su mecánica sencilla lo han convertido en una opción atractiva para miles de jugadores que consultan los resultados a diario.



Número ganador del Caribeña Día hoy, domingo 29 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 29 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega de forma regular durante la semana, lo que permite a los participantes conocer los resultados el mismo día de su apuesta.



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Tras finalizar el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después en canales oficiales y puntos autorizados, facilitando una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este chance ofrece diversas modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan.

Principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto

acertar las tres últimas cifras en orden exacto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto

acertar las dos últimas cifras en orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones ofrecen múltiples oportunidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.



Cuánto cuesta apostar

El Caribeña Día cuenta con un rango de apuesta accesible, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite ajustar el valor de la apuesta según las posibilidades o preferencias de cada participante.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque hay documentos básicos obligatorios en todos los casos:



Documentos necesarios:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio:

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a su frecuencia, facilidad de participación y variedad de modalidades, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia que revisan diariamente los resultados del chance.