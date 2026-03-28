Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, gracias a su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica sencilla que atrae a miles de jugadores en todo el país.



Número ganador del Caribeña Día hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 28 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega de manera constante durante la semana, lo que permite a los participantes consultar resultados el mismo día.



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después del sorteo a través de canales oficiales y puntos autorizados, facilitando una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

El juego ofrece varias modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Principales modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones brindan múltiples oportunidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.



Cuánto cuesta apostar

El Caribeña Día cuenta con un rango de apuesta flexible, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite ajustar la inversión según las posibilidades o preferencias de cada persona.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.

Documentos necesarios:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

solo documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a su frecuencia de juego, facilidad de participación y variedad de modalidades, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia que revisan diariamente los resultados del chance.