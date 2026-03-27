Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica sencilla han permitido que miles de jugadores en distintas regiones del país consulten sus resultados de forma constante.



Número ganador del Caribeña Día hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 27 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El horario del sorteo es uno de los aspectos más valorados por los participantes, ya que permite hacer seguimiento de los resultados el mismo día.

El Caribeña Día se juega:



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos autorizados, lo que facilita una consulta rápida y confiable.



Cómo se juega el chance

El sistema de juego ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite elegir según el nivel de precisión que el jugador desee alcanzar. El valor del premio depende tanto del número de cifras acertadas como del orden en que coincidan.

Las principales opciones son:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas alternativas permiten que los jugadores tengan múltiples oportunidades de ganar, incluso si no aciertan el número completo.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

El valor de las apuestas es flexible, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango permite ajustar la inversión según las posibilidades o la estrategia de cada participante.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

El cobro de premios está sujeto a una serie de requisitos que dependen del monto ganado, aunque existen condiciones básicas que aplican en todos los casos.



Documentos básicos

Para reclamar el premio es necesario presentar:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días), a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su frecuencia de juego, facilidad de participación y variedad de modalidades, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia que revisan a diario los resultados del chance.