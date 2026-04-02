Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 2 de abril de 2026

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El chance Caribeña Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su permanencia en el tiempo, la regularidad de sus sorteos y una mecánica sencilla lo han convertido en una opción atractiva para miles de apostadores que verifican los resultados a diario.
El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 2 de abril de 2026 es el 3418 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
El Caribeña Día se juega de manera continua durante la semana, lo que permite a los participantes conocer el resultado el mismo día en que realizan su apuesta.
Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Tras finalizar el sorteo, los resultados suelen publicarse pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos autorizados, lo que garantiza una consulta rápida y confiable.
Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, permitiendo a cada usuario elegir según su estrategia. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan.
Principales modalidades:
Estas opciones amplían las probabilidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.
El Caribeña Día mantiene un rango de apuesta accesible, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores:
De esta forma, cada persona puede ajustar el valor de su apuesta de acuerdo con sus posibilidades.
El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.
Documentos necesarios:
Según el valor del premio:
Gracias a su frecuencia, facilidad de acceso y variedad de modalidades, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en el país, quienes revisan diariamente los resultados del chance.