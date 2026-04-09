Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 9 de abril de 2026

El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica sencilla han permitido que miles de apostadores participen a diario y revisen los resultados con la expectativa de ganar en sus distintas modalidades.



Resultado del Caribeña Día hoy, jueves 9 de abril de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día para este jueves 9 de abril de 2026 fue el en minutos. Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega de manera regular durante la semana, lo que permite conocer los resultados el mismo día de la apuesta:



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después en canales autorizados y puntos de venta, garantizando una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego cuenta con varias modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias. El monto del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas amplían las posibilidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los factores que explica la alta participación en este sorteo es su accesibilidad económica. Los montos de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite que cada jugador ajuste su inversión según su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso de cobro varía según el monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

solo documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con sorteos frecuentes, múltiples modalidades de juego y reglas claras para el cobro de premios, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.