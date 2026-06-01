Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia. Cada jornada reúne a miles de apostadores que siguen atentamente sus resultados con la esperanza de obtener un premio. Este sorteo se ha consolidado como una de las opciones favoritas para quienes disfrutan de los juegos de suerte y azar en distintas regiones del país.

Número ganador de Caribeña Día hoy lunes 1 de junio de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 1 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de la jornada. Se recomienda verificar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar cualquier premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x



Desde 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que puede incrementar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.

Caribeña Día permite realizar apuestas desde $500 y hasta $25.000. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en el mismo orden en que fueron extraídas durante el sorteo oficial.

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A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y sus resultados pueden consultarse una vez finaliza la jornada. Aunque el juego se desarrolla en horas de la tarde, los números ganadores suelen estar disponibles para consulta poco después del sorteo.

Cómo se juega el chance

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Los participantes pueden elegir entre diferentes modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras que desean acertar:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Este juego ofrece diferentes posibilidades de participación para ajustarse a distintos presupuestos:

Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto obtenido, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse:

Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Para premios inferiores a 48 UVT, solo se requieren los documentos anteriores.

Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, también será necesario diligenciar el formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta autorizados.

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Si el valor ganado supera las 182 UVT, además de los requisitos anteriores, el ganador deberá presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete. En estos casos, el desembolso del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.