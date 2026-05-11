Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia. Su sorteo diario mantiene viva la expectativa de quienes prueban suerte con la esperanza de acertar el número ganador.



Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 11 de mayo de 2026 es xxxX. Felicitaciones a quienes acertaron en esta jornada. Se recomienda revisar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que puede aumentar el premio cuando coincide de manera simultánea con otras cifras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.

Al tratarse de hoy, lunes 11 de mayo de 2026, el resultado oficial puede consultarse después de esa hora en los canales autorizados y puntos de venta habilitados.



Este juego permite hacer apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial.

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Cómo se juega el chance

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta. El premio cambia según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.



Cuánto cuesta apostar

Este chance ofrece opciones de apuesta accesibles para distintos presupuestos:

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.



Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre es necesario presentar unos documentos básicos.

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Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, debe diligenciarse el formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

Si el premio es superior a 182 UVT: también se solicita una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En premios superiores a ese monto, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

