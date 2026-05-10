Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 10 de mayo de 202

Caribeña Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que cada día mueven la expectativa de miles de apostadores en distintas regiones del país.



Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día correspondiente a este domingo 10 de mayo de 2026 es xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar el resultado con el vendedor autorizado y confirmar si el tiquete coincide con el número sorteado.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores también pueden jugar con una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar el premio cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras.



A qué hora juega Caribeña Día

El chance Caribeña Día realiza su sorteo de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.

Por tratarse de hoy, domingo 10 de mayo de 2026, conviene tener en cuenta que este sorteo no se realiza los domingos. El próximo resultado oficial se conocerá en su horario habitual.

Este sorteo permite apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.



Cómo se juega el chance

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Este chance maneja valores de apuesta accesibles para distintos presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre hay documentos básicos que deben presentarse.

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Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, debe presentarse el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio es superior a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En premios superiores a ese monto, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.