Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

Caribeña Día es uno de los chances tradicionales de Colombia y se mantiene como uno de los sorteos más consultados por miles de apostadores en distintas regiones del país. Su dinámica diaria lo ha convertido en una referencia habitual para quienes prueban suerte con números de cuatro cifras.



Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, es el xxxx. Los participantes ya pueden revisar su tiquete para confirmar si resultaron favorecidos.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, Caribeña Día incorporó la quinta balota o número adicional. Esta opción permite aumentar las ganancias cuando el apostador acierta esa cifra junto con otras combinaciones del sorteo.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Una vez finaliza la transmisión, el resultado oficial queda disponible para consulta. Los domingos y festivos este sorteo no se juega.

En este juego, los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 hasta $25.000. Para obtener premio, los números elegidos deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.



Cómo se juega el chance

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Este chance ofrece opciones de juego accesibles para distintos presupuestos.



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

El trámite para reclamar un premio cambia según el monto ganado, aunque siempre hay documentos básicos obligatorios.

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Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT, solo se exigen los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además debe diligenciarse el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio supera 182 UVT, también se solicita certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar cerca de ocho días hábiles.

