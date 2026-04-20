Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia y cuenta con una amplia participación diaria. Este sorteo hace parte de las loterías más reconocidas del país y mantiene el interés de miles de apostadores que buscan probar su suerte.
Número ganador de Caribeña Día
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 20 de abril de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
- Número ganador: xxxx
- Dos últimas cifras: xx
- Tres últimas cifras: xxx
- La quinta: x
Desde 2025, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que permite incrementar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.
A qué hora juega Caribeña Día
El sorteo Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m., y sus resultados pueden consultarse poco después de finalizada la transmisión.
Se trata de un juego en el que los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, es necesario acertar las cifras en el mismo orden en que son anunciadas durante el sorteo. La transmisión en vivo se puede seguir a continuación:
Cómo se juega el chance
Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según el nivel de acierto:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
La Caribeña Día permite diferentes valores de apuesta:
- Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.
- Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige algunos requisitos básicos:
Documentos fundamentales:
- Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el valor del premio:
- Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: además de lo anterior, se solicita certificación bancaria reciente a nombre del ganador. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.