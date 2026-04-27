Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia.



Número ganador del Caribeña Día hoy, lunes 27 de abril

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 27 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador!



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días, y sus resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m. Minutos más tarde, la información oficial es publicada a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite una verificación ágil y confiable.



Cómo jugar el chance Caribeña Día

El Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten a los jugadores elegir entre premios más altos o aumentar sus probabilidades con apuestas más simples.



Cuánto cuesta apostar

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta manera, cada jugador puede ajustar su inversión según su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso para reclamar premios varía según el monto obtenido, aunque en todos los casos se deben presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y un proceso claro para el cobro de premios, el Caribeña Día continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.