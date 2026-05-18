Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 18 de mayo de 2026

Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Este sorteo reúne diariamente a miles de apostadores que buscan acertar las cifras ganadoras y llevarse importantes premios en diferentes modalidades de juego.

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes festivo 18 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda revisar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del resultado oficial.

A qué hora juega Caribeña Día

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El sorteo de Caribeña Día se realiza diariamente y el resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el jugador debe acertar el número en el mismo orden de izquierda a derecha en el que aparece en el resultado oficial del sorteo. Además, el evento puede seguirse en vivo a través de su transmisión oficial.

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Cómo se juega el chance

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta que ofrecen premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Día permite realizar apuestas con diferentes valores:

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios para todos los casos.

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Documentos fundamentales:

Tiquete original diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio: