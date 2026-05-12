Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Cada día miles de apostadores participan con la esperanza de acertar el número ganador y llevarse importantes premios en efectivo.



Número ganador de Caribeña Día hoy martes 12 de mayo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 12 de mayo de 2026 es el xxxx. La organización felicitó a los jugadores ganadores e invitó a verificar el resultado con el tiquete original.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden jugar con la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y el resultado oficial puede consultarse después de las 4:00 p. m.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 y ofrece diferentes modalidades para ganar según la cantidad de cifras acertadas. Además, los sorteos se realizan diariamente y pueden seguirse a través de las transmisiones oficiales.



Cómo se juega el chance Caribeña Día

Este chance ofrece distintas modalidades de apuesta que premian según la cantidad de números acertados y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Los jugadores pueden realizar apuestas con diferentes valores, dependiendo de su preferencia:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

Para reclamar un premio es necesario presentar algunos documentos obligatorios. Los requisitos varían según el monto ganado.

Documentos básicos:



Tiquete original diligenciado correctamente y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

