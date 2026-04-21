Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

La Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia. Con sorteos diarios, este juego sigue moviendo la expectativa de miles de apostadores en distintas regiones del país.
Número ganador de Caribeña Día
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 21 de abril de 2026 es el xxxx. Se extienden felicitaciones a los ganadores de la jornada. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar cualquier premio.
Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.
A qué hora juega Caribeña Día
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados suelen estar disponibles minutos después de finalizada la transmisión oficial.
Se trata de un juego de azar en el que los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, es necesario acertar las cifras en el mismo orden en que son anunciadas en el sorteo oficial. A continuación, puede consultar la transmisión en vivo del sorteo:
Cómo se juega el chance
El juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de cuántas cifras se deseen acertar y el orden:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
El juego permite diferentes montos de apuesta:
- Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.
- Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.
¿Qué se necesita para reclamar un premio?
El cobro de premios depende del valor ganado, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos:
Documentos fundamentales:
- Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el premio:
- Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: además de lo anterior, se exige certificación bancaria vigente. El pago se realiza por transferencia en aproximadamente 8 días hábiles.
Con estos datos, los jugadores pueden revisar fácilmente si su número resultó ganador y conocer el proceso para reclamar su premio sin contratiempos.