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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy martes 5 de mayo de 2026

Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy martes 5 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día juega de lunes a sábado a las 4 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, martes 5 de mayo de 2026.

Caribeña Día
Caribeña Día
Foto: Caribeña Día - ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

El Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y cada jornada concentra la atención de miles de apostadores. Este sorteo se ha consolidado como una de las modalidades más populares del país gracias a su frecuencia diaria y a la expectativa que genera entre quienes prueban suerte.

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 5 de mayo de 2026 es el XXXX. Los apostadores deben revisar con atención su tiquete y verificar el resultado con un vendedor autorizado.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Desde 2025, Caribeña Día permite jugar con una quinta balota o número adicional, una opción que puede aumentar el valor del premio si coincide junto con otras cifras apostadas.

A qué hora juega Caribeña Día

El chance Caribeña Día se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Una vez finaliza el sorteo, el resultado oficial suele estar disponible minutos después a través de los canales autorizados.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números elegidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Cómo se juega el chance

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:

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  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Este chance ofrece opciones de juego accesibles para distintos presupuestos:

  • Valor mínimo por tiquete: $500.
  • Valor máximo por apuesta: $10.000.

Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero siempre exige unos documentos básicos.

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Documentos fundamentales para cualquier premio:

  • Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

  • Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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