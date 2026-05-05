Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy martes 5 de mayo de 2026

El Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y cada jornada concentra la atención de miles de apostadores. Este sorteo se ha consolidado como una de las modalidades más populares del país gracias a su frecuencia diaria y a la expectativa que genera entre quienes prueban suerte.

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 5 de mayo de 2026 es el XXXX. Los apostadores deben revisar con atención su tiquete y verificar el resultado con un vendedor autorizado.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, Caribeña Día permite jugar con una quinta balota o número adicional, una opción que puede aumentar el valor del premio si coincide junto con otras cifras apostadas.

A qué hora juega Caribeña Día

El chance Caribeña Día se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Una vez finaliza el sorteo, el resultado oficial suele estar disponible minutos después a través de los canales autorizados.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números elegidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Cómo se juega el chance

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:

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Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Este chance ofrece opciones de juego accesibles para distintos presupuestos:

Valor mínimo por tiquete : $500.

: $500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero siempre exige unos documentos básicos.

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Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.