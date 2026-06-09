Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 9 de junio de 2026

Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia. Sus sorteos diarios mantienen la expectativa de miles de apostadores que siguen cada resultado con la ilusión de acertar las cifras ganadoras y obtener importantes premios.

Número ganador de Caribeña Día hoy martes 9 de junio de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 9 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el resultado y confirmar la validez del tiquete en los puntos de venta autorizados.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas. Esta modalidad puede aumentar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras del resultado oficial.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar en la modalidad directa, las cifras seleccionadas deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.

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A qué hora juega Caribeña Día

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El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y sus resultados pueden consultarse una vez finaliza la jornada de sorteo. Habitualmente, los números ganadores están disponibles después de las 4:00 p. m.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Día ofrece alternativas para distintos presupuestos:

Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en cualquier caso.

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

