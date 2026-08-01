Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales de la región Caribe colombiana.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 1 de agosto de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 1 de agosto es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Serie: (en minutos)

La empresa operadora recomienda consultar los resultados únicamente a través de sus canales oficiales y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Minutos después de finalizar la jornada, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados y puntos de venta habilitados para que los jugadores puedan consultar rápidamente si su apuesta fue favorecida.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

Publicidad

Este chance ofrece valores de apuesta accesibles para que más personas puedan participar en cada sorteo.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cada jugador puede definir el valor de su apuesta de acuerdo con su presupuesto y estrategia de juego.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Las personas que obtengan un premio deberán cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.

Publicidad

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el monto del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren presentar la documentación básica.

únicamente requieren presentar la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. Cuando se trata de premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

La posibilidad de participar con apuestas desde montos bajos, la publicación diaria de los resultados oficiales y las diferentes alternativas de juego han permitido que Caribeña Día mantenga su lugar entre los chances más populares de la región Caribe.