Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El Caribeña Día es uno de los chances de mayor consulta en la región Caribe colombiana. Cada jornada, los participantes pueden elegir diferentes modalidades de apuesta y posteriormente verificar las cifras anunciadas en el sorteo.

Resultado del Caribeña Día hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Después de la jornada, los resultados son publicados pocos minutos más tarde a través de los canales autorizados y puntos de venta, donde los participantes pueden verificar sus apuestas.

Cómo jugar el chance Caribeña Día

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El Caribeña Día cuenta con varias modalidades para participar. Cada jugador puede seleccionar la alternativa que prefiera de acuerdo con la cantidad de cifras que quiera acertar:



4 cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir y conservar el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir y conservar el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar su orden. 3 cifras directo: permite acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

permite acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: las últimas tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las últimas tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra o uña: corresponde a acertar la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada. El monto mínimo establecido es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

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Para solicitar el pago de un premio, es necesario presentar el tiquete original y la documentación correspondiente. El comprobante debe conservarse en buenas condiciones para facilitar su validación.

Documentación básica



Tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado, sin tachones ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios de 48 a 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con máximo 30 días de expedida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

El Caribeña Día mantiene presencia en la región Caribe y ofrece diferentes modalidades para participar en sus sorteos diarios.