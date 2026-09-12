Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 12 de septiembre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de chance con presencia en la región Caribe. Cada jornada, los participantes pueden elegir entre diferentes modalidades de apuesta y consultar las cifras que deja el sorteo.

Resultado del Sinuano Día hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Después de la jornada, los resultados son publicados poco tiempo después a través de los canales autorizados y puntos de venta.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

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El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades para realizar las apuestas, según la cantidad de cifras que el participante quiera seleccionar:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: consiste en acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): corresponde a acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El monto de la apuesta depende de la modalidad escogida. El valor mínimo para jugar es de $500, mientras que el máximo establecido es de $10.000.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original y los documentos necesarios para realizar la validación.

Documentación básica



Tiquete original, correctamente diligenciado y en buenas condiciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez se complete la validación correspondiente.

El Sinuano Día continúa siendo una alternativa de chance de amplia consulta en la región Caribe, con diferentes modalidades para quienes participan en sus sorteos diarios.