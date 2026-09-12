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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy sábado 12 de septiembre de 2026.

Dorado Tarde.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

El Dorado Tarde es uno de los chances consultados en Colombia, con presencia especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Sus resultados se conocen después de cada sorteo y los jugadores pueden participar mediante diferentes modalidades de apuesta.

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Resultado del Dorado Tarde hoy, 12 de septiembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Dos últimas cifras: (en minutos)
  • Tres últimas cifras: (en minutos)
  • La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los domingos y festivos no se realiza este sorteo. Los resultados son publicados poco después a través de los canales autorizados y puntos de venta.

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Plan de premios del Dorado Tarde

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El pago depende de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Por cada peso jugado, las modalidades establecidas ofrecen:

  • 4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.
  • 1 última cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe cumplir con los requisitos establecidos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buenas condiciones.
  • Entregar una copia legible de la cédula.

Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio. El Dorado Tarde cuenta con presencia en Bogotá y Cundinamarca y ofrece diferentes modalidades para quienes participan en sus sorteos.

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