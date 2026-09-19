Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Caribeña Día es uno de los chances de mayor consulta en la región Caribe colombiana. Cada jornada, los participantes pueden escoger entre diferentes modalidades de apuesta y luego comparar sus números con el resultado oficial.

Resultado del Caribeña Día hoy, 19 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Una vez finaliza la jornada, los resultados son publicados pocos minutos después mediante los canales autorizados y puntos de venta.

Cómo jugar el chance Caribeña Día

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El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que el participante quiera seleccionar:



4 cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden. 2 cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra o uña: corresponde a acertar la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

El valor mínimo para participar es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000. El monto depende de la modalidad seleccionada por el participante.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

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Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original y la documentación necesaria para completar la validación.

Documentación básica



Tiquete original, correctamente diligenciado, en buenas condiciones y sin tachones o alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios de 48 a 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con máximo 30 días de expedida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez completada la validación correspondiente.

El Caribeña Día mantiene presencia en la región Caribe y ofrece distintas modalidades para participar en sus sorteos diarios.