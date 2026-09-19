Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de chance con presencia en la región Caribe. Cada jornada ofrece diferentes modalidades para realizar apuestas y posteriormente comprobar las cifras frente al resultado oficial.

Resultado del Sinuano Día hoy, 19 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Después del sorteo, los resultados son publicados poco tiempo después mediante los canales autorizados y puntos de venta.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

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El Sinuano Día cuenta con varias modalidades de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: consiste en acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: las últimas tres cifras pueden coincidir en cualquier orden.

las últimas tres cifras pueden coincidir en cualquier orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): corresponde a acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El monto mínimo de la apuesta es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000. El valor final depende de la modalidad seleccionada.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

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Para reclamar un premio, es necesario presentar el tiquete original y la documentación solicitada para realizar la validación correspondiente.

Documentación básica



Tiquete original, correctamente diligenciado y en buenas condiciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez completada la validación correspondiente.

El Sinuano Día mantiene presencia en la región Caribe y ofrece diferentes modalidades para quienes participan diariamente en sus sorteos.