Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 20 de junio de 2026

El chance Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos más consultados de la región Caribe colombiana, donde diariamente miles de personas revisan las cifras oficiales con la ilusión de encontrar una apuesta ganadora.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 20 de junio de 2026

El resultado oficial del chance Caribeña Día, reconocido sorteo de la región Caribe colombiana, para este sábado 20 de junio de 2026 dejó como ganador el número 1014 -1.



Número ganador: 1014

Últimas dos cifras: 14

Últimas tres cifras: 014

Serie: 1



¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

Una de las razones por las que este sorteo mantiene una amplia participación es que permite jugar con diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Gracias a estos valores, tanto jugadores ocasionales como habituales pueden participar en cada jornada.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día



Las personas que resulten ganadoras deberán cumplir con algunos requisitos establecidos para realizar el cobro correspondiente.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el monto del premio



Premios inferiores a 48 UVT: requieren únicamente los documentos básicos.

requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación básica, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de la documentación básica, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

En caso de premios de mayor valor, el desembolso generalmente se realiza mediante transferencia bancaria y puede tomar varios días hábiles.