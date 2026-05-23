Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 23 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia. Gracias a sus sorteos diarios y a la rapidez con la que se publican los resultados oficiales, miles de jugadores revisan cada jornada si fueron favorecidos con alguno de los premios.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 23 de mayo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 23 de mayo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días y los resultados oficiales se conocen poco después de las 2:30 p. m. Minutos más tarde, los números ganadores son publicados en canales autorizados y puntos de venta, permitiendo a los jugadores consultar de manera rápida y segura.

Cómo jugar el chance Caribeña Día

Este popular juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptadas a distintas estrategias y presupuestos. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

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Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o apuestas con mayores probabilidades de acierto.

Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los aspectos más atractivos del Caribeña Día es la facilidad para participar, ya que permite realizar apuestas con distintos presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

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El proceso de cobro varía según el valor del premio obtenido, aunque en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.

únicamente requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones favoritas entre los apostadores en Colombia.