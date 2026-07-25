Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de julio de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales de la región Caribe colombiana.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 25 de julio de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 25 de julio de 2026 es el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Serie: (en minutos)

La empresa operadora recomienda verificar las cifras únicamente a través de los canales oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta finalizar cualquier trámite relacionado con el cobro del premio.



¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

Este chance permite participar con valores que se ajustan a diferentes presupuestos, facilitando el acceso a un mayor número de jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cada participante puede elegir el monto de su apuesta de acuerdo con sus preferencias y estrategia de juego.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Publicidad

Quienes resulten favorecidos en el sorteo deberán cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora para recibir el pago correspondiente.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el monto del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren presentar la documentación básica.

únicamente requieren presentar la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también se debe entregar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días.En caso de premios de mayor cuantía, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Caribeña Día sigue siendo uno de los sorteos más consultados de la Costa Caribe. La combinación de apuestas accesibles, resultados diarios y diferentes posibilidades de ganar ha permitido que Caribeña Día conserve su lugar entre los chances favoritos de la región Caribe.