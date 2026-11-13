Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy viernes 13 de noviembre de 2026

El Caribeña Día es uno de los chances más reconocidos de la región Caribe. El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta y permite participar con números de una a cuatro cifras.

Resultado del Caribeña Día hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 13 de noviembre de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

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¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados son publicados poco después mediante los canales autorizados y puntos de venta.

Los participantes pueden consultar el número ganador y comparar la información con los datos registrados en sus respectivos tiquetes.



¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?

El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades para realizar las apuestas:



4 cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden. 2 cifras o pata: se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

El valor mínimo para jugar el Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

El participante puede escoger la modalidad de apuesta y establecer el monto que desea jugar dentro de los valores establecidos.

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¿Cómo reclamar premios del Caribeña Día?

Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

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Documentación básica:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

