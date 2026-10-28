Caribeña Noche: resultado del sorteo hoy miércoles 28 de octubre de 2026

La Caribeña Noche ofrece varias modalidades de juego para quienes participan en este chance colombiano. Entre sus opciones se encuentra la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el número principal del sorteo y permite acceder a otras alternativas de apuesta, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.

Resultado de la Caribeña Noche del 28 de octubre de 2026

El sorteo de la Caribeña Noche del miércoles 28 de octubre de 2026 dejó como combinación ganadora el número: (en minutos).

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Estos son los datos principales del resultado:



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

Los jugadores pueden revisar los resultados en los canales oficiales del operador y en los establecimientos de venta autorizados. Asimismo, es importante conservar el tiquete original en buenas condiciones, ya que este documento permite verificar la apuesta y puede ser necesario para reclamar un premio, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado. De acuerdo con la información disponible, los resultados oficiales suelen darse a conocer después de las 10:30 p. m.



Por ello, quienes participan en esta modalidad deben estar atentos a la publicación de los números ganadores al finalizar cada jornada. Para evitar confusiones, se recomienda consultar directamente las fuentes oficiales del juego.

¿Cuánto se puede apostar en la Caribeña Noche?

El valor de las apuestas en la Caribeña Noche depende de la modalidad seleccionada. Según la información suministrada, los montos disponibles van desde $500 hasta $10.000.

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Para ganar el premio principal, es necesario acertar el número ganador en el mismo orden en que aparece publicado en el resultado oficial. Las condiciones para otras modalidades pueden variar, por lo que conviene revisar las reglas vigentes antes de realizar una apuesta.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta de la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche ofrece varias modalidades para quienes desean participar con diferentes combinaciones numéricas. Estas son las principales opciones:



Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras del resultado oficial en el mismo orden.

exige acertar las cuatro cifras del resultado oficial en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras : permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.

: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden anunciado.

requiere acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden anunciado. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

premia el acierto de las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite ganar al acertar la última cifra sorteada.

Las condiciones de premiación dependen de la modalidad elegida y de las reglas vigentes del operador.

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¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada participante decida jugar, dentro de los límites indicados para esta modalidad.



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Antes de participar, se recomienda verificar los valores vigentes en los puntos de venta autorizados.

¿Cómo reclamar un premio de la Caribeña Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos por el operador para verificar la validez del tiquete y completar el proceso de cobro.

Documentos necesarios:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT : requieren la documentación básica.

: requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos obligatorios.

exigen diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos obligatorios. Premios superiores a 182 UVT: requieren también una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás documentos necesarios para completar el trámite.

Los ganadores deben confirmar con el operador los requisitos vigentes antes de iniciar la reclamación.

