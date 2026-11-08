Caribeña Noche, resultado del último sorteo de hoy domingo 8 de noviembre de 2026

El Caribeña Noche es uno de los sorteos que genera interés entre los jugadores de la región Caribe colombiana. Cuenta con seis modalidades de apuesta y la opción de una quinta balota, que complementa el resultado principal.

Resultado de Caribeña Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo correspondiente a este domingo está pendiente de publicación. Una vez se conozcan las cifras oficiales, los participantes podrán comprobar si sus tiquetes coinciden con alguna de las combinaciones ganadoras.



Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

Los resultados pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales suelen estar disponibles después de las 10:30 p. m.

Para participar, los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. El premio depende de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas en relación con el resultado oficial.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

El juego ofrece seis alternativas, de acuerdo con la cantidad de cifras que cada participante quiera acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

Combinado de cuatro cifras: permite ganar si coinciden las cuatro cifras, sin importar su posición.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: premia cuando coinciden las tres cifras finales, aunque estén en diferente orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números del resultado.

Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

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El valor de la apuesta depende de la elección de cada participante, dentro de los límites establecidos por el juego:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar la documentación requerida en los puntos autorizados para realizar el cobro. Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se solicita únicamente la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador también debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, además de los documentos anteriores.

Con sus distintas modalidades y la posibilidad de participar con una quinta balota, Caribeña Noche mantiene su presencia entre las alternativas de chance consultadas por los jugadores de la región Caribe.