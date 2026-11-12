Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 12 de noviembre de 2026

El Caribeña Noche se encuentra entre los juegos de azar más consultados por los apostadores de la región Caribe colombiana. Sus diferentes modalidades y la posibilidad de participar con una quinta balota mantienen el interés de quienes siguen los resultados de cada jornada.

Número ganador del Caribeña Noche de hoy 12 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de este jueves 12 de noviembre de 2026 es el en minutos. Los participantes podrán comprobar si sus tiquetes coinciden con alguna de las cifras premiadas.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

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¿A qué hora juega el Caribeña Noche?

El sorteo del Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, según la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal, deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del resultado oficial.



¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Caribeña Noche?

El juego ofrece seis alternativas de participación, de acuerdo con la cantidad de cifras que cada jugador decida apostar:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.

exige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado. Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

Los apostadores pueden elegir el valor de su jugada dentro de los siguientes límites:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

El monto depende de la elección de cada participante y de la modalidad seleccionada.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador para validar el tiquete y realizar el cobro.

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Documentos básicos:



Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT : solo requieren los documentos básicos.

: solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria con una antigüedad máxima de 30 días, además de la documentación requerida.

Con sorteos de lunes a sábado, varias modalidades de apuesta y la quinta balota como alternativa adicional, el Caribeña Noche mantiene su presencia.