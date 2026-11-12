Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 12 de noviembre de 2026

La consulta de los resultados de Chontico Noche es habitual entre miles de apostadores del Valle del Cauca y otras regiones del país. Este juego, identificado con la tradición regional del chontaduro, cuenta con diferentes modalidades para participar y acceder a premios según los aciertos.

Número ganador del Chontico Noche de hoy 12 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de este jueves 12 de noviembre de 2026 es el 5160 - 2. Los participantes podrán consultar las cifras oficiales y compararlas con las registradas en sus tiquetes.



Número ganador: 5160

Dos últimas cifras: 60

Tres últimas cifras: 160

Quinta balota: 2

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¿Cómo funciona la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es un número adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta alternativa permite acceder a premios complementarios cuando la cifra coincide con alguna de las jugadas realizadas por los participantes.

Su incorporación amplió las opciones disponibles para quienes participan en este chance.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

Los horarios oficiales del Chontico Noche cambian según el día:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La marca también cuenta con otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Chontico Noche?

Los jugadores pueden elegir entre seis modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que quieran apostar:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

premia cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden. Dos cifras o pata: c onsiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

onsiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del número ganador

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Los montos establecidos son:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Cada jugador puede elegir el valor de su tiquete según su presupuesto y la modalidad seleccionada.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios?

Para cobrar un premio del Chontico Noche, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados.

Los documentos básicos son:



Tiquete original correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

