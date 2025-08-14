Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más queridos en el país, formando parte de la tradición lotera que cada noche despierta ilusión y expectativa en miles de hogares. Con sorteos diarios, brinda la oportunidad de transformar una simple combinación de números en un premio capaz de cambiar vidas.

Resultado oficial del último sorteo

Número ganador:

Quinta balota:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Desde 2025, la incorporación de la quinta balota o número adicional ha sumado una modalidad especial que aumenta las ganancias cuando se acierta junto con la combinación principal.



Horario del sorteo

La Caribeña Noche se juega todos los días y sus resultados se publican después de las 10:30 p. m.



Modalidades de juego

Este chance ofrece varias formas de apostar, ajustadas a distintos presupuestos y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las 4 cifras en el orden exacto.

acertar las 4 cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las 4 cifras en cualquier orden.

acertar las 4 cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto.

acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las 3 últimas cifras en cualquier orden.

acertar las 3 últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto.

acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Costos de las apuestas

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Cómo cobrar un premio de Caribeña Noche

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero siempre se requiere presentar:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Requisitos según el premio:



Menor a 48 UVT: Documentos básicos.

Documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayor a 182 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza vía transferencia bancaria en un máximo de 8 días hábiles.

La Caribeña Noche continúa siendo una cita imperdible para quienes confían en la suerte y viven la emoción de ver sus números aparecer en pantalla cada noche.