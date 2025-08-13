Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los juegos de chance más apreciados en Colombia, formando parte de la tradición lotera que llena de expectativa y emoción a miles de hogares. Con sorteos diarios, ofrece la posibilidad de convertir una simple combinación de números en un premio que puede cambiar vidas.

Desde 2025, la inclusión de la quinta balota o número adicional añade una modalidad especial que incrementa las ganancias si se acierta junto con la combinación principal.



Horario del sorteo

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días y sus resultados se publican después de las 10:30 p. m.



Modalidades de juego

La Caribeña Noche ofrece diversas formas de apostar, adaptadas a diferentes presupuestos y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las 4 cifras en el orden exacto.

acertar las 4 cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las 4 cifras en cualquier orden.

acertar las 4 cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto.

acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las 3 últimas cifras en cualquier orden.

acertar las 3 últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto.

acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Costos de las apuestas

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Cómo cobrar un premio de Caribeña Noche

El cobro depende del valor ganado, pero siempre es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Requisitos según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: Documentos básicos.

Documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayor a 182 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máx. 30 días). El pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

La Caribeña Noche sigue siendo una cita infaltable para quienes confían en la suerte y disfrutan de la emoción de ver sus números en pantalla cada noche.