Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes de 12 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, siendo parte de la tradición lotera que mantiene viva la emoción en miles de hogares. Con sorteos todos los días, este juego ofrece la oportunidad de transformar un número en el gran ganador.

En cada jugada, los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos. Para llevarse el premio mayor, es necesario que la combinación elegida coincida en el orden exacto con el resultado oficial del sorteo.



Resultado oficial – 12 de agosto de 2025

Número ganador: – Quinta balota:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Desde 2025, la quinta balota o número adicional se incorporó como una modalidad especial que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con la combinación principal.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza diariamente y los resultados se publican después de las 10:30 p. m.



Modalidades de juego

La Caribeña Noche ofrece varias formas de apostar, cada una con premios que dependen de las cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las 4 cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las 4 cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las 3 últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Costos de las apuestas

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche

El proceso de cobro varía según el monto ganado, pero siempre es obligatorio presentar:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras). Documento de identidad original y fotocopia legible.

Requisitos según el valor del premio:

