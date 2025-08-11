Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha posicionado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, convirtiéndose en parte de la tradición lotera del país. Con sorteos diarios, mantiene encendida la ilusión de miles de jugadores que esperan ver su número convertido en el gran ganador.

En este juego, las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, y para llevarse el premio mayor es necesario que la combinación seleccionada coincida en el orden exacto con el resultado oficial del sorteo.



Resultado del sorteo – 11 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, la modalidad de “quinta balota” o número adicional se sumó como una jugada especial que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con la combinación principal.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p. m.



Modalidades de juego en la Caribeña Noche

La Caribeña Noche ofrece diversas formas de apostar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Costos de las apuestas

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero en todos los casos es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el monto, se solicitan requisitos adicionales:

