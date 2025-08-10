Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, formando parte esencial de la tradición lotera del país. Con sorteos diarios, mantiene viva la emoción y la esperanza de miles de apostadores que confían en que su combinación de números sea la ganadora.

En este juego, las apuestas pueden oscilar entre $500 y $25.000, y para obtener el premio mayor es indispensable que las cifras seleccionadas coincidan en el orden exacto, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Resultado del sorteo hoy 10 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, se sumó la modalidad de “quinta balota” o “número adicional”, una jugada especial que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con la combinación principal.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p. m.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Noche ofrece flexibilidad en los montos para apostar:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero en todos los casos es necesario presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto del premio (calculado en UVT), se solicita:

