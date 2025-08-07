Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El Chance Caribeña Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más populares y tradicionales en Colombia. Cada noche, miles de personas participan con la esperanza de convertir una pequeña apuesta en un premio que les cambie la vida.

Resultado del sorteo – 7 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicidades a todos los ganadores! Si hiciste tu jugada para esta fecha, revisa tu tiquete y acércate a un punto autorizado para confirmar si eres uno de los afortunados.



¿Qué es Caribeña Noche y cómo se juega?

Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., y sus resultados se publican minutos después. Es un juego fácil de entender y emocionante, donde cada jugador selecciona una combinación numérica con la ilusión de acertar el número del día.

Desde el año 2025, Caribeña Noche incorporó una quinta balota adicional, que le suma emoción al sorteo. Esta nueva característica permite incrementar el valor del premio si se acierta junto al número principal.



Modalidades de juego disponibles

Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las 4 cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: Acierta las 4 cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las últimas 3 cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: Acierta las últimas 3 cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Acierta las últimas 2 cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): Acierta la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar?

Una de las grandes ventajas de Caribeña Noche es su accesibilidad. Puedes participar desde $500 y hacer apuestas de hasta $10.000 por número, lo que permite que cada jugador adapte su inversión según su presupuesto y estilo de juego.



¿Cómo reclamar tu premio?

Si resultaste ganador, estos son los pasos que debes seguir para cobrar tu premio:



Documentos requeridos:

Tiquete original (en buen estado, sin enmendaduras)

Cédula de ciudadanía original

Fotocopia del documento de identidad

Según el valor del premio:



Hasta 48 UVT: Presenta los documentos básicos.

Presenta los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : Debes anexar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.

: Debes anexar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta. Más de 182 UVT: Además de lo anterior, presenta una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

¡Cada noche, una nueva oportunidad!

Caribeña Noche ofrece a todos los colombianos la posibilidad de ganar en cada sorteo. Participar es fácil, accesible y emocionante. Así que no dejes de jugar con tu número de la suerte...