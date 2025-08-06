Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de agosto de 2025

El Chance Caribeña Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en Colombia. Cada noche, miles de apostadores prueban su suerte con la ilusión de convertir una pequeña inversión en un gran premio.

Resultado del sorteo del 6 de agosto de 2025:

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicidades a todos los ganadores! Si participaste en este sorteo, revisa tu tiquete y acércate a un punto autorizado para confirmar si eres uno de los afortunados.



¿Qué es Caribeña Noche y cómo se juega?

Este sorteo nocturno se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., y sus resultados se publican minutos después. Con una mecánica simple pero emocionante, los jugadores eligen una combinación numérica y esperan acertar el número exacto del sorteo.

Desde el año 2025, el juego incluye una quinta balota adicional, la cual ofrece la posibilidad de incrementar tu premio si logras combinarla con el número principal. Esta novedad le suma aún más emoción al tradicional sorteo.



Modalidades de juego:

Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las 4 cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: Acierta las 4 cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las últimas 3 cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: Acierta las últimas 3 cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Acierta las últimas 2 cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): Acierta la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar?

Una de las ventajas del chance Caribeña Noche es su accesibilidad. Puedes jugar con montos desde tan solo $500, y hacer apuestas de hasta $10.000 por número. Esto permite que cada persona decida cuánto invertir según su presupuesto y estrategia.



¿Cómo reclamar tu premio?

Si tu número fue el ganador, estos son los pasos que debes seguir:



Documentos necesarios:

Tiquete original (sin enmendaduras ni tachaduras)

Cédula de ciudadanía original

Fotocopia del documento de identidad

Según el valor del premio:

Hasta 48 UVT: Solo necesitas los documentos básicos.

Solo necesitas los documentos básicos. De 48 a 181 UVT: Debes anexar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Debes anexar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Más de 182 UVT: Además de lo anterior, se requiere una certificación bancaria (no mayor a 30 días). El pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

¡Sigue soñando con Caribeña Noche!

Cada noche es una nueva oportunidad para ganar. Participa con tu número de la suerte y mantén viva la ilusión de llevarte un premio que puede cambiar tu vida. ¿Y si el próximo número ganador es el tuyo?