Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 13 de enero de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que, noche tras noche, despiertan la ilusión de miles de apostadores en distintas regiones del país. Su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar con apuestas bajas lo convierten en una opción frecuente para quienes prueban su suerte.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los jugadores también pueden seguir la transmisión del sorteo en tiempo real a través del canal autorizado.

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este lunes 12 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo del día.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden del número:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio, medido en UVT:

