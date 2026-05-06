Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

LaCaribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia. Cada jornada mueve la expectativa de miles de apostadores que siguen de cerca este sorteo, convertido en una referencia habitual para quienes prueban suerte en las noches.



Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 6 de mayo de 2026 es el XXXX. Felicitaciones a los ganadores. Antes de reclamar el premio, conviene revisar con el vendedor si el tiquete resultó favorecido.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional. Esta opción permite incrementar el premio cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m. El resultado oficial puede consultarse poco después de esa hora.

Se trata de un juego de azar en el que se puede apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.



Cómo se juega el chance

Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado.



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Este chance ofrece opciones de apuesta para distintos presupuestos.



El valor mínimo por tiquete es de $500.

por tiquete es de $500. El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche

El proceso de reclamación varía según el monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT , solo se exigen los documentos básicos.

, solo se exigen los documentos básicos. Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además debe presentarse el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

además debe presentarse el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Si el premio es mayor a 182 UVT, también se solicitará una certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.