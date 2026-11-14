Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de noviembre de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos de la región Caribe colombiana. Este sábado 14 de noviembre, los participantes esperan conocer el número ganador y las cifras del sorteo para comprobar si sus apuestas resultaron premiadas.

¿Cuál fue el número ganador de la Caribeña Noche este sábado?

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El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Este horario permite a los participantes conocer las cifras ganadoras al finalizar la jornada y comprobar sus apuestas.

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche?

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Los interesados pueden apostar desde $500 hasta $10.000, de acuerdo con la modalidad que elijan. El valor seleccionado determina el monto invertido y, según las condiciones del juego, el premio al que pueden acceder.

Cómo jugar el chance Caribeña Noche

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Para participar, se debe elegir un número y seleccionar una de las modalidades disponibles:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden.

coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición.

coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición. Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.

acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: acertar el último número del resultado.

La quinta balota sigue ampliando las posibilidades de ganar

La quinta balota es una alternativa adicional dentro de la Caribeña Noche. Esta opción permite participar bajo condiciones específicas del juego, por lo que se recomienda consultar las reglas vigentes en el punto de venta antes de realizar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio de la Caribeña Noche?

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Quienes obtengan un premio deben presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

