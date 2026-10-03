Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 3 de octubre de 2026

Caribeña Noche es uno de los juegos de chance con presencia en diferentes regiones de Colombia, especialmente en la Costa Caribe. Este sábado 3 de octubre de 2026 se realizará un nuevo sorteo.

Resultado Caribeña Noche hoy, sábado 3 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 3 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los jugadores pueden comparar el resultado oficial con las cifras registradas en su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

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Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Por esta razón, el resultado del sábado 3 de octubre de 2026 se conocerá después de esa hora.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

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Las apuestas de Caribeña Noche pueden realizarse desde $500, mientras que el valor máximo por apuesta es de $10.000, según la modalidad seleccionada.

Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

Caribeña Noche cuenta con diferentes alternativas para participar en cada sorteo. Los jugadores pueden escoger la cantidad de cifras y la forma en que desean realizar su apuesta:



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota sigue ampliando las posibilidades de ganar

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Desde 2025, Caribeña Noche cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta alternativa se suma a las opciones disponibles para los jugadores y puede representar una posibilidad adicional de premio cuando se cumplen las condiciones de la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

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Si el número jugado coincide con alguna de las modalidades premiadas, el ganador debe presentar la documentación requerida para solicitar el pago. Los requisitos dependen del valor del premio:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT:

También debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Se requiere además un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Caribeña Noche se puede jugar en puntos de venta autorizados en diferentes regiones de Colombia. Allí los participantes pueden elegir el número y la modalidad con la que desean participar en el sorteo.