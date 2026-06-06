Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 6 de junio de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene entre los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de azar en la región Caribe y otras zonas de Colombia. Cada noche, miles de apostadores esperan la publicación de los resultados oficiales para verificar si lograron acertar la combinación ganadora.

Su sistema de apuestas, las diferentes modalidades de juego y las oportunidades de premio disponibles han contribuido a que continúe siendo uno de los chances más consultados del país.

Número ganador de Caribeña Noche del 6 de mayo de 2026

De acuerdo con la información oficial correspondiente al sorteo realizado este sábado 30 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue (en minutos). Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a validar su tiquete en puntos autorizados para confirmar cualquier premio obtenido.



Número ganador:



Dos últimas cifras: (en minutos).

Tres últimas cifras: (en minutos).

La quinta balota: (en minutos).



La incorporación de la quinta balota ha permitido que los jugadores tengan nuevas alternativas para acceder a premios dentro de este sorteo. Esta modalidad, implementada desde 2025, añadió una cifra complementaria al resultado principal para incrementar las opciones de acierto.

Gracias a esta mecánica, los participantes cuentan con más combinaciones posibles y oportunidades adicionales de obtener ganancias en cada jornada.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

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Los sorteos de Caribeña Noche se realizan de lunes a sábado y sus resultados suelen darse a conocer después de las 10:30 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde montos accesibles, permitiendo a los jugadores participar en diferentes modalidades. Para obtener el premio mayor es necesario acertar el número ganador exactamente en el orden anunciado durante el sorteo.

Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

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Este chance ofrece diversas opciones para que cada participante pueda elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia de juego.

Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas en el orden correcto.

premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas en el orden correcto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar su posición.

permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar su posición. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: entrega premio cuando las tres cifras coinciden sin importar el orden.

entrega premio cuando las tres cifras coinciden sin importar el orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: premia a quienes coinciden únicamente con la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

Los valores de participación se ajustan a diferentes presupuestos, permitiendo que más personas puedan realizar sus apuestas.



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Esta flexibilidad permite que cada jugador decida cuánto invertir de acuerdo con sus preferencias.

Requisitos para reclamar premios

Las personas que resulten ganadoras deberán presentar la documentación exigida por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.

Documentación básica



Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:

Tiquete original diligenciado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Premios inferiores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

requieren únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días.

Caribeña Noche sigue siendo uno de los chances más jugados del país

La variedad de modalidades de apuesta, los montos accesibles para participar y las opciones adicionales que brinda la quinta balota han fortalecido la presencia de Caribeña Noche entre los jugadores colombianos.

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Por estas razones, este sorteo continúa siendo uno de los más consultados por quienes diariamente buscan poner a prueba su suerte en la región Caribe y el resto del país.