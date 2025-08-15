Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los juegos de chance más populares del país, siendo parte esencial de la tradición lotera que cada noche mantiene viva la ilusión en miles de hogares. Con sorteos diarios, brinda la oportunidad de transformar una combinación de números en premios que pueden cambiar vidas.

Resultado oficial del último sorteo



Número ganador:

Quinta balota:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Desde 2025, este sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional que añade una modalidad especial para incrementar las ganancias al acertarlo junto con la combinación principal.



Horario del sorteo

La Caribeña Noche se juega todos los días y sus resultados oficiales se publican después de las 10:30 p. m.



Modalidades de juego

Este chance ofrece diversas formas de apostar, adaptadas a diferentes presupuestos y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las 4 cifras en el orden exacto.

acertar las 4 cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las 4 cifras en cualquier orden.

acertar las 4 cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto.

acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las 3 últimas cifras en cualquier orden.

acertar las 3 últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Costos de las apuestas

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Cobro de premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero siempre se debe presentar:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Requisitos según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta). Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

La Caribeña Noche sigue siendo una cita nocturna imperdible para quienes confían en la suerte y disfrutan la emoción de ver sus números brillar en pantalla cada noche.