¡Cayó la Revancha de Baloto! Entrega multimillonario premio de $3.200 millones en Bucaramanga

El acumulado de Revancha cayó este sábado 12 de septiembre de 2026. En el sorteo 2.708, un jugador de Bucaramanga, Santander, acertó los cinco números y la Súper Balota y se convirtió en ganador de un premio de $3.200 millones.

De acuerdo con la información oficial de Baloto, el tiquete ganador fue adquirido a través de Baloto.com, bajo la modalidad manual. Los números que le dieron el millonario premio fueron 04, 08, 17, 21 y 27, mientras que la Súper Balota fue la 01.

El sorteo dejó además un total de 25.058 ganadores en las diferentes categorías de premios.

Resultados Revancha del sábado 12 de septiembre

Los números ganadores del sorteo 2.708 de Revancha fueron: 04 - 08 - 17 - 21 - 27 - Súper Balota 01

El premio principal correspondió a un jugador que logró acertar los cinco números y la Súper Balota. El ganador obtuvo un total de $3.200 millones.

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Según la información publicada sobre el sorteo, el tiquete fue comprado en Baloto.com, el canal digital de Baloto que permite participar desde un computador o teléfono celular.

La tabla oficial de premios también registra otros ganadores en las distintas categorías. Hubo dos personas que acertaron los cinco números sin la Súper Balota, con un premio de $13.658.800 para cada una.

Revancha

En la categoría de cuatro números más la Súper Balota se registraron siete ganadores, cada uno con $782.150. Otros 158 jugadores acertaron cuatro números y recibieron $37.900 cada uno.

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La categoría de tres números más la Súper Balota tuvo 191 ganadores, con un premio individual de $27.150, mientras que 4.497 jugadores acertaron tres números y obtuvieron $3.750 cada uno.

Finalmente, 1.917 personas acertaron dos números más la Súper Balota y recibieron $7.050 cada una. La categoría correspondiente a la Súper Balota, sin aciertos en los números principales, tuvo 18.285 ganadores, con un premio individual de $3.000.

Bucaramanga recibe por primera vez el acumulado en 2026

La caída del acumulado de este sábado representa la primera ocasión en 2026 en la que el gran premio de Revancha llega a Bucaramanga. De acuerdo con Baloto, es además la tercera vez durante este año que Revancha entrega su gran acumulado.

El nuevo multimillonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer los pasos y condiciones establecidos para reclamar el premio. Baloto indicó que los ganadores pueden consultar la información correspondiente a través de Baloto.com.

Resultados de Baloto

El sorteo 2.708 de Baloto, llevado a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026, dejó un total de 35.450 ganadores y una premiación total de $279.616.750, manteniendo el acumulado en búsqueda de un nuevo millonario. Los números ganadores de esta jornada fueron el 07, 29, 31, 32, 38 y la Super Balota 13.

Números ganadores del Baloto 12 de septiembre de 2026.

Baloto Revancha supera los $420.000 millones en premios

Desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, hasta el 6 de septiembre de 2026, Baloto Revancha ha entregado más de $420.122 millones en premios a 12.042.712 ganadores, según las cifras suministradas por la compañía.

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Durante ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $262.643 millones al sistema de salud, de acuerdo con la información oficial difundida por Baloto.

Para participar en Revancha, los jugadores pueden adquirir sus tiquetes a través de Baloto.com. También está disponible en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país, además de las principales cadenas de grandes superficies.

Con el premio de $3.200 millones entregado este sábado en Bucaramanga, el acumulado de Revancha quedó nuevamente en $2.000 millones para el próximo sorteo, programado para el lunes 14 de septiembre.